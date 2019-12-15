بطولة رانيا يوسف.. أحمد كمال يكشف عن صور جديدة من "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد كمال عن صورتين من أحدث أفلامه صندوق الدنيا، الذي انتهى من تصوير الأيام الماضية.
وقال "كمال"، يدور العمل حول عدد من القصص من خلال فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.
وأضاف: تم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في منطقة وسط البلد.
وأكد كمال، أن مخرج الفيلم عمال البهات، يقوم حاليًا بالعمليات الفنية استعدادًا لعرض في عدد من المهرجانات الدولية.
الفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، وفرح يوسف، ورابي عمرو سعد، ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سامي مغاوري، ومحمد السويسي، ومروة الأزلي، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production".
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