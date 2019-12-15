تركي آل شيخ: "زوار موسم الرياض يتخطون 10 ملايين زائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته بالإقبال الشديد الذي يشهده موسم الرياض من زوار، وتخطى عددهم 10 ملايين زائر، حتى أمس السبت.

وغرد تركي ، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحمد الله الحمد الله، موسم الرياض تخطى 10 ملايين زائر، اليوم 10 ملايين و140 الف، الحمد لله وماشاء الله، وسامحونا على القصور وشرفتونا".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى المملكة العربية السعودية، أمس السبت، بعد خضوعه لرحلة علاج خلال الأيام الماضية.