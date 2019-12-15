تراند اليوم : بعد أنباء عن خلعها الحجاب والعودة للفن .. زوج شمس البارودي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

خرج الفنان حسن يوسف عن صمته ، كاشفا حقيقة خلع زوجته الفنانة شمس البارودي للحجاب والعودة لعالم الفن.

ونفى "يوسف" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية ما قيل عن خلع شمس البارودي للحجاب .

وأضاف: كل عام قبل شهر رمضان نسمع نفس الشائعة .. يقولون إن شمس البارودي ستعود للتمثيل .. ولا أعلم مبررا لذلك.

وأردف: شمس البارودي لن تعود للتمثيل ولن تتخلى عن حجابها بعد ارتدائه قبل 35 سنة .. ربنا يثبتها.

وكانت شائعات طاردت شمس البارودي باحتمالية خلع الحجاب مثل فنانات من نفس جيلها مثل سهير رمزي و شهيرة ، فضلا عن فنانات أخريات كحلا شيحة وصابرين وغيرهن.

