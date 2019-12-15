شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فارس ينضم لأسرة مسلسل "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود فارس إلى فريق عمل مسلسل "خالد بن الوليد" والمقررعرضه في رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

من ناحية أخرى قال فارس أن هذا العمل يعتبر نقطة مهمة فى مشواره الفنى حيث يستعد حاليا هو وباقي فريق عمل المسلسل على المبارزة بالسيف، وركوب الخيل، وذلك لوجود معارك عديدة خلال أحداث العمل موضحًا أن الدراما التاريخية نفتقدها في مصر منذ سنوات طويلة.

وكان رجل الأعمال تامرمرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد أعلن منذ فترة عن وجود تحضيرات واستعدادات خاصة لمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، تمهيدًا لعرضه رمضان 2020، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

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ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التى اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصرعلى تقديمه خلال السباق الرمضانى المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات لكونه يحتاج تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.