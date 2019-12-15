بسيجارة وشعر أصفر.. هيفاء وهبي في كواليس "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا، من كواليس فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور حامله "سيجارة" في يدها، ومرتدية "كاب" على رأسها، وعلقت هيفاء على الصور: "اللي خانك عامله زي دخانك".

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

كما تشارك الفنانة هيفاء وهبي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2020، بمسلسل "أسود فاتح" ويشاركها العمل الفنان شريف سلامة، المطرب أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج كريم العدل.