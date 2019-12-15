"محبى الأطرش" تحتفل بالذكرى الثانية لرحيل شادية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى الثانية لرحيل الفنانة الكبيرة شادية، بالتعاون مع أسرتها، فى الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل، بفندق سفنكس، في وسط البلد.

ويحضر الاحتفالية عدد من أسرة الفنانة شادية، منهم ابنة شقيقها الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، والفنانة إيمان عاطف، حفيدة الفنانة شادية، كما يشهد حضور الحفل كوكبة من الفنانين منهم، سيف عبدالرحمن، قيس عبد الفتاح، محمد صالح، مصطفي الدمرداش.

ويتحدث الفنان عادل السيد، خلال الحفل، عن أهم المواقف الفنية بين فريد الأطرش وشادية، وخاصة خلال تصوير فيلم "ودعت حبك" وفيلم "أنت حبيبي"، كما يتغنى كوكبة من مطربى الأوبرا بباقة من أغاني شادية وفريد الأطرش.

يذكر أن الرصيد الفني للفنانة شادية في السينما قد تجاوز 110 أفلام، ورحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017.