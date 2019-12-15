شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يوشك على الإنتهاء من تصوير فيلم "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان محمد لطفى على الانتهاء من تصوير فيلم "العنكبوت" الذى يشارك فى بطولته مع الفنان أحمد السقا وعدد من النجوم حيث يتبقى له مشاهد معينة وينتهى من تصويره بالكامل .

ويلعب السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

ومن المفترض أن يعرض فيلم "العنبكوت"، فى موسم إجازة منتصف العام المقبل، حسب الخطة التى يضعها المخرج أحمد نادر جلال وإذا لم يستطيع تجهيز الفيلم فى هذا الموعد، سيكون عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل، حيث بدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال فى إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره، ويتابع السقا معه عمليات المونتاج والمكساج.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم.