محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة أيتن عامر صورة تجمعها بزوجها مدير التصوير، محمد عز العرب، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت على الصورة: "إنت أفضل حاجة حصلتلي في حياتي، بحبك". يذكر أن أيتن عامر تشارك حاليا في تصوير مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصور تجمعهما.. أيتن عامر توجه رسالة رومانسية لزوجها: "بحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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