كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:39 صباحاً - أعلن قصر باكنغهام البريطاني عن وظيفة شاغرة مقابل راتب يتراوح بين 60 و65 ألف دولار أمريكي.



وطالب القصر الملكي المهتمين بالتقدم لوظيفة إدارة حسابات الملكة إليزابيث Queen Elizabeth عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موعد أقصاه 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي.



وشدد مسؤولو القصر على أن ما سيتم كتابته عبر حسابات الملكة بمواقع التواصل، سيقرأه الملايين حول العالم، بحسب ما نشر عبر صحيفة "تايم". تابعي أيضاً: أحداث "غير عادية" سيشعلها نبأ وفاة ملكة بريطانيا! الملكة اليزابيت



وسيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.



وقال بيان القصر أن كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتبا يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه استرليني (ما بين 60 و65 ألف دولار أمريكي)، مع وجبة غداء يومياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصر باكنغهام يبحث عمن يدير حسابات العائلة الملكية مقابل 65 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.