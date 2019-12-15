رشا مهدي: "مستحلفة لأحمد حاتم .. وهو مش عارف محضرالوا ايه"

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها تجمعها بالفنان أحمد حاتم، أثناء كواليس مسلسل "اطمني" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وعلقت "مهدي" على الصورة ممازحة: "‏مستحلفة لحاتم وهو ياعيني مش فاهم محضراله ايه، نظرة هطلع عينك.

وأضافت "مهدي" قائلة: "مسلسل اطمني، استنونا قريب قوي ويارب يعجبكم".

وعلق احد المتابعين قائلًا: "‏‎بالتوفيق ومن نجاح لنجاح إن شاء الله، بس ‏‎حرام عليكى بلاش النظرة دي.

وعلى صعيد اخر شاركت "مهدي" في العديد من الأفلام منها شرم برم، واحد من الناس، مربع داير، ميكانو، ورقة شفرة، بدل فاقد.

وشاركت "مهدي" في العديد من المسلسلات منها : خان القناديل ، مسألة مبدأ ، أميرة في عابدين ، على نار هادئة ، ساعة عصاري ، نفق الشيطان، بالشمع الأحمر، أحلام نبيلة، على كف عفريت، المواطن X، تحت الأرض، الشك، سيرة حب، العراف، أستاذ ورئيس قسم، عروس بيروت.