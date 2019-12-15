بالصور: أحلام في إطلالة نارية مبهرة

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الإبهار هو عنوان إطلالات أحلام في الموسم الحالي من مسلسل "ذا فويس"، وفي جلسات التصوير التي تعتمدها قبل تصوير كل حلقة.
فقد ازدادت أحلام جمالاً بعد إنقاص وزنها، وباتت تعتمد إطلالات أكثر بساطة، كما أنّها تفرّدت أكثر من مرّة بإطلالات غريبة، تعكس فرادتها في اختيار الأزياء، وذوقها الرفيع في اختيار ما يناسبها من ماكياج وتسريحة شعر.
آخر إطلالاتها اختارت أحلام الألوان النارية، في جلسة تصوير مبهرة حازت إعجاب جمهورها.
يبقى أن نذكر أنّ أحلام ستطلّ مساء غدٍ في أوّل حلقة مباشرة من "ذا فويس" بعد أن تمّ تسجيل الحلقات وعرضها بسبب الأوضاع في لبنان، ويتوقّع أن تعرض الحلقة الكثير من المواقف العفوية التي حرم منها مشاهدو البرنامج بسبب الحلقات المسجّلة.
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