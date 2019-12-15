ماجدة الرومي في عيد ميلادها الـ 63 أمور قد لا تعرفها عنها



تحتفل الفنانة ماجدة الرومي اليوم بعيد ميلادها الـ 63 محاطة بالأحبّة، راضية عمّا أنجزته ولا تزال، على الصعيدين الشخصين والمهني.

في عيدها "الجميلة" تضيء على أهم مراحل في حياة ماجدة الرومي:

-تتحدّر ماجدة الرومي من عائلة البرادعي من مدينة صور.

-والدها الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي ولد في صور، جنوبي لبنان. وفي عمر السنتين سافر مع عائلته إلى فلسطين بسبب الحرب العالمية الأولى، ومن ثم عاد بعدها إلى وطنه الأم لبنان ليعمل ويتوفى فيه. ومن هنا برز اللغط حول أصلها الفلسطيني.

-والدتها ماري لطفي المصرية من .بور سعيد. وفي مقابلة لها قبل أشهر، أعلنت أنّها تنحدر من أصول مصرية لناحية الأم والأب.

-ولدت في كفر شيما في بيت فني وعشقت الغناء منذ صغرها. لكن العقبة الوحيدة كانت تكمن في حليم الرومي الذي رفض أن تحترف ابنته الفن، وبعد الموافقة اتجهت نحو برنامج استديو الفن حيث أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق عام 1974.

-قدمت في سنة 1975 أغنيتها الأولى " عم بحلمك يا حلم يا لبنان ".

-لفتت نظر المخرج المصري يوسف شاهين فقدّمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً عام 1976.

-حصلت على شهادة البكالوريس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية

-هي أم لابنتين هما هلا ونور دفوني.

Advertisements

-غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي.

-سجّلت أسطوانتها الأولى والتي تضمّنت : يا نبع المحبّة، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، عم يسألوني عليك الناس وكلّ شيء عم يخلص.

-نشاطات إنسانيّة كثيرة رسمت من خلالها ماجدة الرومي أكثر من بسمة على وجوه العديد من النّاس في عام 2012، وهي التي عادت في هذا العام إلى جمهورها بألبوم طال انتظاره. فعلى الصّعيد الإنسانيّ، ختمت الماجدة العام بزيارة إلى مبنى "الإسكوا" التابع لمنظّمة الأمم المتّحدة في بيروت، حيث تعرّفت إلى الخطوات التي تتّخذها المنظّمة من أجل الحدّ من الفقر لدى الشباب، حيث أكّدت وجوب العمل يداً واحدة لمحاربة الشرّ بالخير، كما أعلنت انتفاضتها وأطلقت "حزب النّاس الموجوعين".

-ومن المبادرات الإنسانيّة الأخرى التي أطلقتها ماجدة الرومي في عام 2012 كانت تخصيصها الجامعة الأمريكيّة في بيروت، وتحديداً صندوق المنح الدراسيّة، بتبرّع ماليّ هو عبارة عن عائدات إصدارها الأوّل من ألبومها الجديد "غزل" لتمويل دراسة الطلاب المحتاجين. ولم تبخل ماجدة الرومي بصوتها الجبّار الذي صدح في بكركي فرنّمت للبابا بنديكتوس السادس عشر "طوبى للسّاعين إلى السّلام"، لدى زيارته التاريخيّة إلى لبنان أمام الآلاف.

-صوّرت بضع كليبات لكنّها لم تدخل هذه التجربة من بابها الواسع، وفضّلت إطلاق أعمالها من دون كليبات.

-تطلقت من زوجها أنطوان دفوني بعد زواج أثمر عن ابنتين، ولم تتحدّث يوماً عن أسباب طلاقها.

-تتفاوت حولها الآراء البعض يعتبرها مطربة الشعوب والبعض يعتبرها مطربة البلاط إذ أنها تغنّي للحكام، وهي تعتبر نفسها مطربة الجميع

إقرئي أيضًا:

ابنة حليمة بولند تتعرض للتنمر والجمهور يتعاطف معها

الجمهور يسخر من حورية فرغلي بعد تقديمها دور طالبة ثانوي: فاكرة نفسك نونو؟