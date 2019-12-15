إليسا تشعل حفل غنائي ضخم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما، علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

إليسا بدأت الحفل بأغنية “بلادي”، وأهدتها لبلدها للبنان، وتمنت له كل خير وازدهار وحرية، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، بقولها: “وحشتوني”، و”اعيش بحريه”، و”سهرني ياليل”.

كما قدمت أغاني “أجمل إحساس”، و”يا مرايتي”، و”عيشالك”، و”لولا الملامة” لوردة، و”نسم علينا الهوا” لفيروز، وذلك وسط تفاعل جمهور الحفل على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.

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وشهد الحفل حضور الفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي، والإعلامية بوسي شلبي، وفي ختام الحفل قدم رئيس مجلس أمناء الجامعة درع الجامعة لإليسا تقديرا لمشوارها الفني.

وكانت إليسا قدانتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “حبة اهتمام”، وهي من ضمن أغاني ألبومها القادم، والذي من المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت المطربة اللبنانية قد تواجدت، بالأستديو من أجل وضع اللمسات النهائية عليها، وقد نشرت صورة لها خلال التسجيل وعلقت عليها قائلة: ما زال الوضع عا حالو ولازم نشتغل شوي، سجّلنا غنية جديدة الليلة.

وتابعت إليسا قائلة: “هالغنية بتعرفو اسمها من زياد برجي .. يللي لحنا وما كان موجود لأنو تعبان شوي. سلامتك زياد والغنية بتجنن.. #حبة_إهتمام”.