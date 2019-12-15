تهنئة رومانسية من محمد فراج لخطيبته بسنت شوقي في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري محمد فراج تهنئة مفعمة بالرومانسية لخطيبته الفنانة بسنت شوقي، احتفالا بعيد ميلادها.

فراج نشر مجموعة صور جمعته بخطيبته الفنانة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه لها تهنئة، بقوله: “لو كنت أعرف معنى الصداقة فذلك بسببك أنتي، لو كنت أعرف ما هي لغة العيون فذلك بسببك أنتي، لو كنت أعرف ما هو الحب فذلك برضو بسببك أنتي”.

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وأضاف: “شكرا لأنك في حياتي حتى الآن.. شرف وسعادة لي أن أكون دائما مسئولا عنك.. بحبك جدا يا حبيتي الغالية عيد ميلاد سعيد يا سيدتي.. يخليكى ليا ولا يحرمنيش من ضحكتك يا بطاطسايا”.

وكان الفنان المصري محمد فراج قد فاجأ الجميع بإعلان خطوبته على الفنانة بسنت شوقي، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث قال: “متشوق لمشاهدة فيلم لما بنتولد، لأنه بتاع خطيبتي”، وذلك في أول إعلان منه عن خطوبته لبسنت شوقي.

وفي أول تعليق لبسنت، أكدت أنها أيضا فوجئت بإعلان فراج خبر خطوبتهما، قائلة: “فوجئت بما قاله محمد فراج في حفل الافتتاح، لم أعرف بما قاله لحظتها فلم أكن متواجده بجانبه في هذا اللقاء”.