نيرمين الفقي تستعد لاحتفالات الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية نيرمين الفقي استعداداتها لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

نيرمين شاركت جمهورها بصورتين لشجرة الكريسماس، بعدما انتهت من تزيينها ببعض الورود والألعاب الصغيرة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “انتهيت أخيرًا من تزيين شجرة الكريسماس، عيد ميلاد مجيد، وعام سعيد”.

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وكانت الفنانة المصرية نيرمين الفقي قد شاركت مخرا في بطولة حكاية بعنوان «ما يطلبه المستمعون» ضمن مسلسل “نصيبي وقسمتك3”، وشاركها البطولة رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، والعمل من إخراج أكرم فريد.

الفنانة رانيا محمود ياسين نشرت صورة جمعتها بنيرمين بعد عناء التصوير، ظهرت نيرمين فيها نائمة على كتفها، وكتبت رانيا عبر حسابها على «أنستجرام»: «ده شكلي انا ونرمين بعد ١٨ ساعه شغل متواصل من امبارح بليل لحد من شويه».

الفنانة دنيا عبدالعزيز ردت على رانيا في تعليق وكتبت: «أمال بعد 29 هتعملوا إيه دا ولا حاجة حضرتك»، بينما تمنى لهما الجمهور التوفيق.