كندة علوش توضح حقيقة إنجابها من زوجها الأول.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة السورية كندة علوش، على تساؤلات متابعيها حول حقيقة إنجابها طفلة من زوجها الأول وذلك للمرة الأولى.

كندة تلقت سؤال من أحد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، جاء فيه: “لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة”، لترد عليها كندة بقولها: “ليس لدي ابنة أخرى وحياة هي ابنتي الوحيدة”.

ونشرت كندة علوش صورة لها بصحبة عمرو يوسف وابنتها التي لا تظهر ملامحها، معلقة: “جنتي”.

Advertisements

من ناحية اخرى، حرصت كندة علوش، على دعم اللاجئين في حملة دفا، وقالت في تغريدتها: “ملايين اللاجئين من النساء والأطفال يترقبون بحذر وصول موسم الثلوج والصقيع. يدًا بيد نعمل مع مفوضية اللاجئين لتأمين الدفء للأسر الأكثر حاجةً. نحتاج لأيادي الخير معنا لنمنحهم بعض الأمل بأن شتاء هذا العام سيكون دافئًا. تبرّعوا ولو بثمن معطف للتبرع ادخلو اللينك الموجود في البايو ايد واحدة ما تدفي”.

يذكر أن كندة علوش، تزوجت في بداية حياتها الفنية من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، والذي انفصلت عنه في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات.