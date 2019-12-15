تامر حسني يحتفل مع زوجته وأصدقائه بدخوله موسوعة جينيس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس، مع زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وعدد من أصدقائه.
الحفل شهد حضور كل من الفنانة حلا شيحة، والمنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة المعتلة نسرين أمين، والإعلامية سمر يسري، والمحامي خالد أبو بكر، والفنان حسام الحسيني، بالإضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين.
وكانت موسوعة “جينيس للأرقام القياسية” قد أصدرت بيانًا يكشف حقيقة الجائزة التي حصل عليها الفنان المصري تامر حسني، وتتويجه بلقب “الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً”.
البيان أكد أن جمهور الفنان تامر حسني استطاع كسر الرقم القياسي العالمي، للأرقام القياسية لـ”أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات”، وليس “الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم” كما نشر في العديد من وسائل الإعلام.
وأضاف: “لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، حيث نمتلك في “جينيس للأرقام القياسية” معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس، وأن يكون قابلاً للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته”.
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