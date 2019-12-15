هنا الزاهد بإطلالة جريئة تكشف عن وشمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لحفل تكريمها من مجلة “وشوشة”.

هنا الزاهد، ظهرت خلال الحفل بإطلالة جريئة من تصميم رندا يسرس، والفستان بلون الشيفون الفاتح وهو مصنوع من الشيفون وبفتحة ممتدة لأعلى الساق، ويكشف عن جزء من بطنها والظهر كاملًا.

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واختارت هنا الزاهد، تسريحة شعر مرفوعة ومع ذلك كشفت عن وشمها الجديد والذي يمتد من أسفل العنق إلى منتصف ظهرها بشكل عمودي، ولكن لم تضح الكلمات المكتوبة فيه.

وكانت هنا قد خضعت لوشم قبل زفافها على الفنان أحمد فهمي، بأيام ليده وهو عبارة عن فراشة.

هنا الزاهد، وجهت رسالة لجمهورها ولكل من قام بالتصويت لها عن دورها في مسلسل “الواد سيد الشحات”، الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركت فيه للمرة الأولى زوجها الفنان أحمد فهمي.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.