محمد حماقي يحتفل بـ 4 جوائز ويشكر جمهوره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد حماقي بحصوله على 4 جوائز، في حفل توزيع جوائز “وشوشة”.

الفنان المصري نشر صورة له وهم يحمل 4 جوائز، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: ” أفضل مطرب، أفضل ألبوم، أفضل إعلان تليفزيوني، الحفل الأكثر جماهيرية “.

حماقي وجه الشكر لجمهوره، والذين منحوه أصواتهم في هذه الاستفتاء، حيث قال: “شكراً على أصواتكم وعلى الدعم والحب اللي دايماً بتقدموه!”.

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وكان الفنان المصري محمد حماقي قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهئية العامة للترفية بالسعودية.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل الذي حضره حشد هائل من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين عددًا كبيرًا من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل معها الجمهور بشكل كبيرًا ورددوا كلمات أغانيه.

ومن ناحية أخرى، طرح محمد حماقي مؤخرًا أغنية “راسمك في خيالي” وهي إحدى أغاني ألبوم “كل يوم من ده”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، والتوزيع الموسيقي والمكساچ لـ”تميم”، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.