أول ظهور لأحمد فهمي بعد العملية الجراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أحمد فهمي على حضور حفل توزيع جوائز مجلة “وشوشة”، وذلك في أول ظهور له بعد عمليته الجراحية في المريء.

فهمي حضر الحفل برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، وحصل الفنان على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل “الواد سيد الشحات”، وحصل المسلسل على جائزة أحسن ممثل كوميدي.

كما حصلت هنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة كوميدي عن نفس المسلسل، ونشرت مجموعة صور جمعتها بفهمي من الحفل وهما يحملان جوائزهما.

هنا أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “جائزة وشوشة عن رمضان ٢٠١٩.. أحسن مسلسل كوميدي، وأحسن ممثل كوميدي، وأحسن ممثلة كوميدي.. هذا يعني الكثير.. شكرا كل واحد صوت لي.. ده شرف كبير ليا”.

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وهنأ أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد على جائزتها، بتعليق قال فيه: ” مبروك يا حبيبتى تستاهلى كل خير”.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد كشف مؤخرا تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها في المريء، والتشخيص الخطأ الذي تعرض بسببه لأزمة صحية شديدة طوال عامين.

أحمد فهمي، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والفنانة رجاء الجداوي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه عانى على مدى عامين، بعد مسلسل “ريح المدام”، من تشخيص خطأ لحالته بأنها ارتجاع في المريء، لكن طبيبين مصريين اكتشفا هذا الخطأ.

وأضاف، أن الطبيب اكتشف أن هناك عيبًا خلقيًا في المريء ولابد من الكي، مما جعله يجري جراحة دقيقة به، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج حالياً بعد إجراء الجراحة، ويحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام.