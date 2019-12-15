تعرف على فارق العمر بين محمد الشرنوبي وخطيبته الثالثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي منذ عدة أيام بخطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط.

وراندا رياض من مواليد 23 سبتمبر 1993، بينما تاريخ ميلاد شرنوبي هو 4 يناير 1995، أي أن خطيبة الفنان المصري تكبره بعامين.

وكان الفنان المصري محمد الشرنوبي قد أعلن عن خطبته لراندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي بسيط، يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

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الشرنوبي فاجأ جمهوره بنشر صور له مع عروسه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقًا: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة ربنا يخليكي ليا يارب».

ومحمد الشرنوبي سبق أن ارتبط مرتين مرة من ابنة الفنانة أمل رزق، والتي انفصل عنها سريعًا، كما أعلنت المنتجة سارة الطباخ ارتباطه بها.

الشرنوبي أكد أن ارتباطه بسارة الطباخ مر عليه فترة طويلة، وأنه انفصل عنها، ودخل الفنان معها في مشاكل قضائيةبسبب ارتباطه بعقد معها لم يلتزم بشروطه.