طرح الأفيش الدعائى لـ«شاومينج» لبيومى فؤاد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “شاومينج” البوستر الدعائى للعمل، والذي يقوم ببطولته النجم المصري بيومي فؤاد، تمهيدا لعرضه فى منتصف يناير القادم 2019.

ويتناول العمل قضية مهمة وهى الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

ويشارك في بطولة فيلم “شاومينج”، مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، ومنهم بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة.

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كما يضم الفيلم من الشباب تونى ماهر وحامد الشراب وسارة درزاوى وأحمد سلطان وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ومحمود فارس ومحمد حسنى وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.

وعلى جانب أخر، قارب الفنان المصري بيومى فؤاد، على الإنتهاء من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم “ديدو”، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وحمدى المرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتى وآخرون.

بيومي يجسد ضمن أحداث العمل شخصية عالم مشهور يمتلك معمل يقوم بعدد من التجارب يحول أبطال الفيلم إلى أقزام فى إطار كوميدى.

ويشارك في بطولة فيلم “ديدو“، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع، والعمل من تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.