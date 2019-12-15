أسماء أبو اليزيد: بنت بـ100 راجل.. وهذا اللوك الأقرب لقلبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علّقت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد على دورها الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بفيلم "الممر" الذي عُرض في أكتوبر الماضي على بعض القنوات الفضائية.

وقالت أسماء في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأفضل من مجلة "وشوشة" لعام 2019: "سعيدة جدًا بالشخصية التي لعبتها، البنت العرباوية، التي يقال عنها بـ100 راجل، كان هدفها مساعدة جيش بلادها وحماية الأرض".

وعن بشرتها السمراء وانجذاب العديد من الفتيات لهذا اللون بعد ظهورها، قالت: "يا نهار أبيض، شيء جميل أن يحب الإنسان ما يملكه، ويكون سعيدًا به".

وبشأن فرقتها الغنائية "بهججة"، قالت: "نحن 5 بنات نقوم بإعادة أغاني الفولكلور وفن المونولوج ولكن بشكل معاصر، مؤسس الفرقة أيمن حلمي ونتعاون مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين".

وعن إطلالتها بفستان بسيط و3 ضفائر في شعرها، قالت: "هذا اللوك هو أقرب شيء لقلبي وستايلي، والفستان من تصميم رزان سعيد".

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وتُشارك أسماء في أكثر من عمل فني سيتم طرحها قريبًا، أبرزها مسلسل "الآنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، بالإضافة إلى فيلم "حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز" إشراف عام أحمد بدوي، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمدُ على البطولة الجماعية إذ يشارك في بطولته محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدي.

يُشار إلى أن أسماء أبو اليزيد حصلت مؤخرًا على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجه شاب، وذلك عن دورها في فيلم الممر.

وتمكّنت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد من المحافظة على المشاهد الرومانسية في فيلم "الممر"، بعد أن أصبحت مفقودةً في مثل هذه الأفلام، حيث جمعتها قصة حب من أول نظرة بالعريف هلال الذي يجسّد دوره الفنان المصري محمد فراج.

وتَعلّق المُشاهد لفيلم الممر بقصة حب أسماء أبو اليزيد ومحمد فراج ولفتت انتباهه لأنها تكلّلت بالزواج، فقد وُلِدت قصتهما من رحم الحرب، فهي فتاة من بدو سيناء قامت علاقتها بالعساكر والضباط لكون شقيقها كان من المساعدين لهم في المرور تجاه العدو وفي إحدى المرات ذهبت إليهم بالطعام فأُعجب بها العريف هلال.