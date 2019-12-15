شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يحييان حفل غنائي في الأوبرا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ريهام عبد الحكيم للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الشتاء، بمشاركة المطرب مدحت صالح، يوم الاثنين 6 ينايرالمقبل، على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، وبقيادة الفرقة الموسيقية أحمد عامر.
ومن المقررأن يقدم مدحت لجمهوره عددًا من المفاجآت لجمهوره عبر توليفة من أشهرأغانيه بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى"و "كوكب تانى" وغيرها.
يذكرأن مدحت صالح انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قرار"، ويهدف صناعها على تشجيع الشباب على العمل والإصرار على النجاح، ونشر الطاقة الإيجابية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.
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