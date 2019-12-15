شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من آيتن عامر لزوجها.. والجمهور: "ربنا يخليكم لبعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة آيتن عامر، فى رسالة حب بزوجها محمد عزب العرب، وحرصت على نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل.

وكتبت عامر، على الصورة التى حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق "أنت أفضل حاجة حصلتلى فى حياتى، بحبك"، وسرعان ما علق الكثير من الفنانين على الصورة التى جمعت الثنائى، وكتبت الفنانة عبير صبرى: "ربنا يخليكم لبعض".

وتشارك آيتن عامر بدور البطولة أمام النجم كريم فهمى فى مسلسل "ملاك" من نوعية أعمال الـ45 حلقة أيضًا، وتأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، صبرى فواز، هنادى مهنى، فراس سعيد، أسماء جلال، أميرة العايدى، حسام داغر وآخرين.