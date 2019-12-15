شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورة جديدة من حفلها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة البنانية نانسى عجرم، جمهورها، بصورة جديدة، للفستان الذى ارتده اليوم فى حفلتها التى أقيمت داخل إحدى الكليات الخاصة بالتجمع الخامس. ونشرت عجرم صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وظهرت وهى مرتدية سلوبيت ذهبى اللون، وقصير، وسرعان ما خطفت الصورة أعجاب متابعيها وجمهورها. وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها "أخاصمك آه" و "آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. وغيرها مما طالب بها المعجبون، وشاركها فى الحفل المطرب محمود العسيلى.

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