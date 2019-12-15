شكرا لقرائتكم خبر عن "خاينة ومش عايز أحبسها".. تصريحات نارية من طليق المطربة "بوسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فطين سعيد، طليق المطربة بوسي، هجوماً شرساً عليها، فى تصريحاته لبرنامج "أراب وود"، قائلاً "كنت أعرفها بالطقم اللى عليها، أخدت منى فلوس، أخدت منى عربيات، أخدت منى فيلل، كل دا علشان إيه، اللى فيها بتجيبه فيا، اشتغلت معايا أكتر من 10 سنين، أنتجت لها كل أغانيها، أكتر من 40 أغنية غنتها، لحد أغنية معايا".

وأضاف سعيد، فى تصريحاته "أول الاختلافات بينى وبين بوسى كان فيلم عمرو وسلوى، دا فيلم قصة حب المفترض إنه بينها وبين كريم محمود عبد العزيز، فطبعا كريم كان بيشوف شغله اللى هو بيحاول يقرب وميخليهاش تتكسف من الكاميرا، هى بقي بدأت تتوهم حاجات تانية، أن فى قصة حب بينهم، وبدأت تتغير معايا".

وتابع طليق المطربة بوسى قائلاً "هى مطلعانى خاين، لاء أنا مش خاين، يمكن اللى عندها هى بتطلعه فيا، بدليل أن هى أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص منى، وحطتلى سلاح ومخدرات وذخيرة تحت السرير، انفصلنا عن بعض لمدة سنة، ورجعنا لبعض بعد ياسين، أدونى مليون ونص من الاتفاق اللى هو 5 مليون وضحكوا عليا، أنا اللى بينى وبينها القضاء، أنا حياتى اتدمرت، أنا مش عايز أحبسها ولا أدمرها أنا عايز حقى بس".