شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أغاني ألبوم سيلينا جوميز الجديد RARE المقرر إطلاقه في يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرالملايين من محبي وعشاق النجمة العالمية سيلينا جوميز إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "RARE " والذي كشفت جوميز صاحبة الـ 27 عاما عن موعد إطلاقه في 10 ينايرالمقبل، حيث وصفته النجمة الشابة بأنه "الموسيقى الأكثر صدقا" التي قدمتها على الإطلاق، وذلك حسب موقع " globalnews " .

و يأتي إطلاق البوم "RARE " بعد 5 سنوات كاملة من إطلاق سيلينا جوميز لألبومها الأخيروالذي حمل اسم " Revival " في 2015 و حقق نجاح كبير .

البوم "RARE " يحتوي علي 13 أغنية وهم :

1. ‘Rare’

2. ‘Dance Again’

3. ‘Look At Her Now’

4. ‘Lose You To Love Me’

5. ‘Ring’

6. ‘Vulnerable’

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7. ‘People You Know’

8. ‘Let Me Get There’

9. ‘Crowded Room’ (ft. 6lack)

10. ‘Kinda Crazy’

11. ‘Fun’

12. ‘Cut You Off’

13. ‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi)



غلاف البوم سيلينا جوميز