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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أغاني ألبوم سيلينا جوميز الجديد RARE المقرر إطلاقه في يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر
البوم "RARE " يحتوي علي 13 أغنية وهم :
1. ‘Rare’
2. ‘Dance Again’
3. ‘Look At Her Now’
4. ‘Lose You To Love Me’
5. ‘Ring’
6. ‘Vulnerable’
7. ‘People You Know’
8. ‘Let Me Get There’
9. ‘Crowded Room’ (ft. 6lack)
10. ‘Kinda Crazy’
11. ‘Fun’
12. ‘Cut You Off’
13. ‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi)
غلاف البوم سيلينا جوميز
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