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تعرف علي أغاني ألبوم سيلينا جوميز الجديد RARE المقرر إطلاقه في يناير 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرالملايين من محبي وعشاق النجمة العالمية سيلينا جوميز إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "RARE " والذي كشفت جوميز صاحبة الـ  27 عاما  عن موعد إطلاقه في 10 ينايرالمقبل، حيث وصفته النجمة الشابة بأنه "الموسيقى الأكثر صدقا" التي قدمتها على الإطلاق، وذلك حسب موقع " globalnews " .
و يأتي إطلاق البوم "RARE " بعد 5 سنوات كاملة من إطلاق سيلينا جوميز لألبومها الأخيروالذي حمل اسم " Revival " في 2015 و حقق نجاح كبير .

 

البوم "RARE " يحتوي علي 13 أغنية وهم : 

 

1. ‘Rare’

2. ‘Dance Again’

3. ‘Look At Her Now’

4. ‘Lose You To Love Me’

5. ‘Ring’

6. ‘Vulnerable’

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7. ‘People You Know’

8. ‘Let Me Get There’

9. ‘Crowded Room’ (ft. 6lack)

10. ‘Kinda Crazy’

11. ‘Fun’

12. ‘Cut You Off’

13. ‘A Sweet Place’ (ft. Kid Cudi)

 


غلاف البوم سيلينا جوميز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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