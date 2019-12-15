شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغاني سعد رمضان في حفل رأس السنة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبناني سعد رمضان لـ"الخليج 365" إنه يستعد لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى في فرنسا في 31 ديسمبر الجاري، ويقدم من خلاله 8 أغانى، منها "إنت وانا"، " شو محسودين"، "بتعرف ليش"،" ضد النسيان"، وعدد من أغاني ألبومه الجديد، وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور.

من ناحية أخرى شارك سعد في الفترة الماضية بحفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على المسرح الكبيربدارالاوبرا المصرية.

يشارإلى أن آخرأعمال سعد، كليب "شو محسودين"، الذي طرحته عبرموقع "يوتيوب" في بداية يناير 2019، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج وليد ناصيف.