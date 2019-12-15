بينهم نيللي وإلهام شاهين ومي عمر وهشام سليم.. الفنانون في حفل الكريسماس بـ"الكاثوليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أقام الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنه الميلادية داخل كنيسة المركز الكاثوليكي، الاحتفال السنوي، الذي يقدم فيه الأب بطرس دانيال مع كورال الأطفال والشباب مجموعة من الترانيم.

وحضر عدد كبير من الفنانين نيللي، إلهام شاهين، وهشام سليم، ولقاء الخميسي، ومي عمر، ونهال عنبر، وسامح انور، والإعلامي طارق علام، ومصمم الأزياء هاني بحيري.

وعزف الأب بطرس دانيال، خلال الاحتفالية، على الأروج، وقدم بعض الأطفال فقرات فنية.