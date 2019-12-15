محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
اختار الجمهور المتسابق المغربي رضوان الأسمر، من فريق سميرة سعيد، للوصل للحلقة النهائية من الموسم الخامس لبرنامج "The voice".
وغنى رضوان خلال الحلقة، موال من لفلكلور المغربي، كما مزجه بأغنية "Didi" للشاب خالد، وعلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد،: "رضوان أستاذ، ومختلف في كل مرة وهو بيغني".
بينما خرجت المتسابقة اللبنانية سندي لطي من المنافسة، وذلك بعد أن قدمت خلال الحلقة أغنية "خانات الذكريات"، وعلقت سميرة على أدائها: "أبدعتي، وخامة صوتك أكبر من سنك".
يذكر أن الحلقة الأخيرة من البرنامج ستقام السبت المقبل، والتي ستشهد تتويج الفائز باللقب الخامس من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| في فريق سميرة سعيد.. "الأسمر" يتأهل للنهائي وخروج سندي لطي في "The voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.