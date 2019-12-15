فيديو| في فريق سميرة سعيد.. "الأسمر" يتأهل للنهائي وخروج سندي لطي في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اختار الجمهور المتسابق المغربي رضوان الأسمر، من فريق سميرة سعيد، للوصل للحلقة النهائية من الموسم الخامس لبرنامج "The voice".

وغنى رضوان خلال الحلقة، موال من لفلكلور المغربي، كما مزجه بأغنية "Didi" للشاب خالد، وعلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد،: "رضوان أستاذ، ومختلف في كل مرة وهو بيغني".

بينما خرجت المتسابقة اللبنانية سندي لطي من المنافسة، وذلك بعد أن قدمت خلال الحلقة أغنية "خانات الذكريات"، وعلقت سميرة على أدائها: "أبدعتي، وخامة صوتك أكبر من سنك".

يذكر أن الحلقة الأخيرة من البرنامج ستقام السبت المقبل، والتي ستشهد تتويج الفائز باللقب الخامس من البرنامج.