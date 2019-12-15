لاميتا تجري على الشاطئ ودانا حمدان تداعب كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصلالاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ذهبية.

إدوارد

نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بالفنانة شيري عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "مع صديقتي الغالية شيري عادل".

دانا الحلاني

نشرت دانا الحلاني ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تداعب كلبها.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل، وعلقت: "تجاوزت الكثير وجدي أتظن احتاجك الآن؟".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" مناللون الذهبي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية، وهي تجري على الشاطئ، وعلقت:" الحياة بدون حرية هي بمثابة جسد بلا روح".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، وسط الزهور أثناء تواجدها في سوريا، مرتدية نظارة شمسية.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جيب" أسود قصير، وشعر كيرلي طويل.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة،"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، ظهرت فيهاب إطلالة شتوية، من داخل أحد المطارات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"صباح الحب".