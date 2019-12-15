بالفيديو: هكذا ردت حلا نورة على متابعة شبهتها بـ نقار الخشب

ردت الفنانة السعودية حلا نورة على متابعة شبهتها بنقار الخشب قائلة لها انها قديمة.
وأضافت نورة في ردها: وش اسوى بتحطميني، راح تخليني أبكي لا طبعاً.
والجدير بالذكر أن حلا كانت قد صرحت من قبل أنها أجرت عملية جراحية في أنفها قبل 9 سنوات بالكويت، وكانت فاشلة، وعلى أثرها أصبح لديها انسداد بالتنفس وجيوب أنفية، وكشفت أيضا أنها تحقن شفتيها كل عام بمادة الفيلر المؤقتة.
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