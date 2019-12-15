نشرت الإعلامية فجر السعيد مقطع فيديو مع طبيبها حيث شبهته بوزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير. وسئلت فجر متابعيها قائلة: ياجماعة ما يشبهه الجبير وزير الخارجية السعودي الأسبق؟. يذكر أن عدد من أهالي الكويت كانوا في استقبال المذيعة والإعلامية فجر السعيد وذلك خلال عودتها إلى بلادها عبر مطار الكويت بعد رحلة علاجية في الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فجر السعيد تشبّه طبيبها بـ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.