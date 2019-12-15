تامر حسني: لم أكن أتوقع الفوز بجائزة جينيس

قال النجم الكبير تامر حسني: التصويت لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس ريكورد العالمية جاء من ٧ قارات بمختلف الجنسيات واللهجات ، وهذا أسعدني كثيرًا.
وأضاف حسني خلال حلوله ضيفا مع الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي النهار:ذهبت إلي الإمارات قبل الإعلان عن الفائز ب ٤ أيام وكنت متوتر ولم أكن متأكد من حصولي علي الجائزة وتسجيل الرقم القياسي
وأشار تامر إلي أن العديد من المنظمين عنالحفل توجهوا بسؤاله عن سبب حضوره بدون إعلام معي أو دعم إعلامي ، وكنت أبتسم لأني لم أكن أضمن الفوز ولهذا لم أرغب في أن يبذل الناس مجهود معي.
واختتم تامر تصريحاته قائلا: رأيت نماذج مختلفة من جميع الجنسيات واللهجات وحالة فرحة كبيرة عند الإعلان عن فوزي بالجائزة وتسجيل الرقم القياسي.
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