شاهد.. كيف استقبل الجمهور تامر حسني بعد دخوله موسوعه "جينيس"

أذاعت قناة النهار من خلال برنامج واحد من الناس تقرير مفصل حول السوبر ستار تامر حسني وفرحة الجماهير وانتظارهم بمطار القاهرة فور الإعلان عن الجائزة وتسجيل رقم قياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. الجائزة وتسجيل رقم قياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ورصد التقرير فرحة الجماهير بالمطار وانتظارهم للنجم تامر حسني والذي بادلهم الفرحة وحرص علي التقاط الصور التذكارية معاهم وسط فرحتهم. بادلهم الفرحة وحرص علي التقاط الصور التذكارية معاهم وسط فرحتهم. وأوضح التقرير أن عدد من الشباب المصري فخورين بما حققه تامر حسني من إنجاز كبير معتبرينه قدوة ونموذج للنجاح ، ومشيدين بتواضعه وفنه.



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