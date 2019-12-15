شاهد.. تامر حسني: محمد منير الوحيد اللي وقف جنبي

أوضح الفنان تامر حسني، الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية، والفقر الذي عاشه، وعدم مساندة أي من النجوم له.

وقال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن كل فنان في بداية حياته يحتاج مساندة من

زملائه في نفس المجال ودعمه ، ولكنه وجد العكس.

وأضاف حسني أن الفنان محمد منير، له معه مواقف كثيرة جدًا منذ طفولته، وكان يقدمه للجمهور في حفلاته.

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وشدد علي أن محمد منير هو الفنان الوحيد الذي

تحدث عنه كثيرًا وعندما يحدث له أي موقف كان يتحدث معه هاتفيًا ويفهمه الأمر، مؤكدًا أنه يحبه كثيرًا.

وأكد الفنان تامر حسني، أنه كان يضع لوحة كبيرة في غرفته وهو صغير كلها عبارة عن مجموعة من الأحلام، والتي حققها جميعها الآن بالإضافة إلى عدد من الأماني التي لم يكن يتخيل أن يصل لها ومنها جائزة "جينيس ريكورد".