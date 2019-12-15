أكد الفنان تامر حسني سعادته بكونه مصريا عربيا تمكن من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بإنجاز ذي قيمة، وفي سن صغيرة.
وفي حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج"واحد من الناس"، كشف تامر حسني عن أنه شعر بالتوتر مع بداية مرحلة التصويت، وفضل عدم دعوة الإعلام لمرافقته، خوفا من أن تأتي النتيجة مخيبة للآمال.
وقال تامر حسني إنه لم يستوعب إعلان فوزه بالجائزة إلا بعد إعادته ثلاث مرات، ودار في رأسه في تلك الأثناء شريط من مواقف معاناته، وأمور وعد بها والدته وبدأت تتحقق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تامر حسني: فكرت في أمي لحظة دخولي موسوعة "جينيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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