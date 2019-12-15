بالفيديو.. تامر حسني: فكرت في أمي لحظة دخولي موسوعة "جينيس"

أكد الفنان تامر حسني سعادته بكونه مصريا عربيا تمكن من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بإنجاز ذي قيمة، وفي سن صغيرة.

وفي حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج

"واحد من الناس"، كشف تامر حسني عن أنه شعر بالتوتر مع بداية مرحلة التصويت، وفضل عدم دعوة الإعلام لمرافقته، خوفا من أن تأتي النتيجة مخيبة للآمال.

وقال تامر حسني إنه لم يستوعب إعلان فوزه بالجائزة إلا بعد إعادته ثلاث مرات، ودار في رأسه في تلك الأثناء شريط من مواقف معاناته، وأمور وعد بها والدته وبدأت تتحقق.