شاهد.. نانسي عجرم ومحمود العسيلي يتألقان على مسرح الجامعة الألمانية

احيت النجمه اللبنانيه نانسي عجرم والنجم محمود العسيلي واحده من اقوي الحفلات الجماهيريه وذلك علي مسرح الجامعه الالمانيه بالقاهره وسط حضور الالاف من الجمهور ومحبيها.
احيا اولي فقرات الحفل الدي جي العالمي خالد حسين وسط تفاعل الحضور مع التراكات الشرقية والغربية التي قدمها علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.
بينما أحيا ثان فقرات الحفل والذي حصد المزيد من تفاعل الجمهور مع أغانيه المميزة منها "يا ناس"و "انا مش مضمون" و "حلم بعيد" و "في حته تانيه" .. وغيرها.
وكان موسم ختام الحفل مع النجمه اللبنانيه نانسي عجرم التي صعدت علي خشبة المسرح مرددة لأغنيه بدنانولع الجو سط صيحات وهتافات الجمهور.
و تالقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "اخاصمك اه" و "اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "احساس جديد" و "يا بنات" .. غيرها ممن طالب بها المعجبين.
الحفل من تنظيم أحمد غانم ومحمد غانم "هاي ويف " وبمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة للعالمي وليد الحريري وامبراطور المسرح تامر فوزي .
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