ياسمين الخطيب تثير غضب آيتن عامر بسبب الزمالك

أثارت خناقة السوشيال ميديا بين الإعلامية ياسمين الخطيب، وايتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة موقع البحث العالمي جوجل في مصر، والذي انهال عليه الرواد ليبحثوا عن ياسمين الخطيب بعد تهكمها بطريقة غير مباشرة على الفنانة وفاء عامر الشقيقة الكبرى لـ آيتن.

بدأت القصة عندما غردت الخطيب، عن انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى النادى الأهلى، منتقدة اللاعب بتصرفه، وأكملت بالتهكم على وفاء عامر.

وقالت فى التغريدة: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد

وأكملت في تغريدة أخرى: "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحاً.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أى إهانة".

وأعادت آيتن عامر، الشقيقة الصغرى لوفاء، نشر التغريدة الخاصة بياسمين، وعلقت عليها بغضب: "والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكدة ؟؟!!!". عبد المنعم كهربا إلى النادى الأهلى، منتقدة اللاعب بتصرفه، وأكملت بالتهكم على وفاء عامر.وقالت فى التغريدة: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكنى كمشجعه أعتبر نادى الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.. وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".وأكملت في تغريدة أخرى: "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحاً.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أى إهانة".وأعادت آيتن عامر، الشقيقة الصغرى لوفاء، نشر التغريدة الخاصة بياسمين، وعلقت عليها بغضب: "والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكدة ؟؟!!!".

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