فيديو.. تركي أل شيخ يروج لحفل mdl beast ونجوم الفن في طريقهم للسعودية

نشر المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعودته إلى مدينة الرياض، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما نشر المستشار تركي أل شيخ، فيديو للنجم عمرو دياب، وظهر من خلاله وهو مع يروج لحفله، والمقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان mdl beast.

ونشر المستشار تركي أيضًا بعض الفيديوهات لنجوم الفن، والضين أعربوا من خلالها بأنهم يستعدون للسفر إلى مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية لحضور mdl beast، ومن بينهم: النجم أمير كرارة، النجم أحمد حلمي، النجم أحمد السقا، النجم محمد هنيدي، النجم هشام محمد، النجم أكرم حسني، النجم هشام ماجد، النجم عمرو يوسف، النجم محمد حماقي.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية من يوم الخميس الموافق 19 حتي يوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري أكبر حفل غنائي بالشرق الأوسط.

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ويحيي الحفل العديد من نجوم الغناء العالميين وذلك على مدار ثلاث أيام متواصلين، وتتراوح أسعار التذاكر بين 150 ريال سعودي، و 300 ريال سعودي، وبين 4750 ريال سعودي و11400 ريال سعودي.

ويحيي حفل يوم الخميس كلًا من: Al Farabi Band، ANMARZ، BALOO،BLACK COFFEE ، CARLO، COSMICAT،

DISH DASH، DON EDWARDO & MOSES، EL FUEGO ، GEHLEN، HATOON ، JAMIE JONES، K.LED & MAJID، MARCO CAROLA، MARTIN GARRIX، N7، NAS-G ، RIO، SPCEBOI، TIËSTO، VINYL MODE.

ويحيي حفل يوم الجمعة كل من: A2B، BALOO، CAMELPHAT، DANNY TENAGLIA، DAVID GUETTA، DESERTF!SH، DISH DASH ، FISHER، HATS & KLAPS، J BALVIN، JIMPSTER، K.LED & MAJID، LADY LOU، LTJ BUKEM ، MIZAN، NOMAD، NOURAH & SEAN، RDJ، SHISMA، STEVE AOKI، TAMER ANTABI، TAREK ANTABI، THE ENGINEERS، VAROO، VINYL MODE.

ويحيي حفل يوم السبت كل من: AFROJACK، ANMARZ، AZM، BALOO، BKR، DISH DASH، GALAXY JUICE، HATS & KLAPS، IBZ ، JEME، MAD، MAJID، MOJAD، OMAR BASAAD، R3HAB، SALVATORE GANACCI، SEBASTIAN INGROSSO ،TAMER ANTABI، VAROO ، VINYL MODE، AMR DIAB.