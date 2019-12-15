فوز العتيبي تُغضِبُ سعوديين بتعليقها عن البدو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّه مغرّدون سعوديون انتقاداتٍ لاذعةً للناشطة فوز العتيبي، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددًا من "البدو"، حيث أثار ذلك غضبهم ووصفوا ما نشرته بـ"العنصري".

وكتبت العتيبي عبر "تويتر": "‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم".

وأضافت: "أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن البعض ما اعتُبر عنصريةً في حديث العتيبي، في حين عبّر الكثير منهم عن فخره لأنه من "البدو".

وقال آخرون إنه في الوقت الحالي لا يوجد فرقٌ بين البدوي والحضري، فجميعهم يعيشون في المدن والحضر، بينما الشيء الوحيد الذي يفرّق بينهم هو اللهجة والعادات.

وكانت العتيبي قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو أكّدت فيه أن الإنسان سيبقى المتخلف الوحيد عبر كل الأزمنة، في إشارة إلى من لا يتقبلون الاختلاف معهم.

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وأفادت بأنها تخلّصت من عقدة الاختلاف، مشيرةً إلى أنها تحترم كل الأشخاص بكل طوائفهم وأديانهم.

من جانب آخر؛ كانت فوز العتيبي، تعرّضت مؤخرًا لاعتداء عليها من جانب إحدى السيدات، دون أن تكشف عن اسمها أو المكان الذي وقع فيه الاعتداء، موضحةً أن هذا يحدث للمرة العاشرة وذلك بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.

وأثار هذا الأمر غضب فوز العتيبي، فأطلقت تغريدةً لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت فيها أن المكان الذي تواجدت فيه بدون "عباءة" تتواجد فيه أيضًا سيدات أجانب إلا أن هذه السيدة تستهدفها في كل مرة مستنكرة احترام الأجانب وعدم احترام السعوديات.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجّل باسمها، ومُقدّم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محطّ أنظار الجميع.