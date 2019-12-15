أحمد جمال: نجوتُ من حادث سير قوي وهذا ما حصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدى المطرب المصري أحمد جمال، سعادته بردود أفعال الجمهو على أغنيته الجديد "قصاد عيوني" من ألبومه المقرّر طرحه قريبًا في الأسواق، والذي تم عرضها على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وقال جمال في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز الأفضل من مجلة "وشوشة" لعام 2019: "الناس سعيدة بالأغنية والكليب، يبدو أنهم افتقدوني، وأوعدهم أنه لن يكون هناك غياب بهذا الشكل مرة أخرى".

وعن السياسة التي سيتّبعها في طرح ألبومه، قال: "حتى الآن سنطرح الألبوم أغنيةً تلو الأخرى، وسيكون الفرق بينهما 14 يومًا تقريبًا، وعقب طرح أول أغنيتين سنحسم الموقف سواءً بالاستمرار على نفس المنوال أو طرح باقي الألبوم دفعة واحدة".

وبشأن الحادث الذي تعرّض له أثناء تصوير الكليب الأخير، قال: "كنت أقود سيارة وأنظر إلى جانبي لكي أغني لحبيبتي، ولكن فوجئت بأن السيارة (مانويل) وليست أوتوماتيك، وأنا غير معتاد على قيادة (المانويل)، كان يجب أن أتدرب جيدًا أولًا قبل أن أقود السيارة، حيث كنا سنتعرّض لحادث قوي لولا عناية المولى عز وجل".

وعن دخوله مجال التمثيل، اختتم جمال حديثه لـ"فوشيا" قائلًا: "أنتظر العرض المناسب لكي أبدأ بشكل جيد".

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وكان الفنان أحمد جمال محل جدل واسع خلال الأشهر الماضية، بعدما أعلن انفصاله عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس، رغم مرور مدة قصيرة للغاية على ارتباطهما.

ويبدو أن هناك خلافات وقعت بين المطرب المصري، وخطيبته الإعلامية قبل انفصالهما، حيث أقدم كل منهما على حذف بعضهما من حساباتهما عبر "تويتر".

يُذكر أن المطرب أحمد جمال، أعلن خطوبته على الإعلامية ديانا الخميس، في الـ 8 من يناير الماضي، وذلك من خلال صورة نشرها في جلسة تصوير مع خطيبته.

وكتب جمال، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد وديانا".

وسبق أن كشف أحمد جمال أن اختلاف لهجته عن خطيبته وعدم فهمها الجيّد للغة المصريّة، تسبّب في البداية، بالعديد من المواقف الكوميدية بينهما، مشيرًا إلى أنّها كانت تجد صعوبةً في العيش بمصر، بسبب اللّهجة ولكنّها تعوّدتْ.