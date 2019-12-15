شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الماروق: انتظروا مفاجأة بين تامر حسنى وخالد الصاوى فى فيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج سعيد الماروق إنه انتهى منذ ساعات قليلة من كل مراحل فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، وأصبح جاهزا للعرض في الموعد الذي حددته شركة المنتجة.

وأوضح أن الفيلم مزيج من الكوميديا والأكشن، وتدور أحداثه بشكل عام عن "النصب"، والجمهور سوف يستمتع بأدوار النجوم، وتوجد فى الأحداث مباراة تمثيلية بين النجمين خالد الصاوي وتامر حسني أشبه بلعبة "بينج بونج".

وأضاف الماروق أن الفيلم يضم أغنية وحيدة ضمن أحداث الفيلم للنجم تامر حسنى، وهو ما اتفقت عليه مع نجم الجيل بأن يكون الغناء محدودا جدا فى أحداث العمل.

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واختتم مخرج العمل: "أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وبإذن الله هيحقق إيرادات متميزة، كما أقدم التحية للكاتب محمد عبد المعطى لأنه استطاع تقديم سيناريو ممتع وغير تقليدى، وأنا مطمئن لنجاحه فى مصر والدول العربية".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بدءاً من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية "نصاب".

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.