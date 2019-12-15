شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشكر أصدقائه على حفل جائزة جينيس: "بحبكم كلكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني، علي توجيه الشكر لإصدقائه الذين حضروا الحفل الذى أقيم أمس للاحتفال بحصوله على جائزة جينيس وتحطيمه رقماً قياسياً فى مشواره الفنى.

ونشر حسني، عبر حسابه الشخصى، مجموعة من الصور للحفل الذي أقيم أمس بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، على رأسهم رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي خالد أبو بكر، وزوجته بسمة بوسيل، وكتب معلقاً "أود أن أشكر جميع أصدقائي على هذا اليوم الرائع لمشاركتى الاحتفال بجائزة جينيس، بحبكم كلكم".

وفاجئ حسني أصدقاءه في غناء "حلو المكان"، وهى أحدث أغانيه، وهى من فيلم "الفلوس"، ومن ألحان محمد يحيى، وكلمات أحمد المالكى.