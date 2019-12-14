مايا دياب ترفع الصوت: خلي لطيفة تكون خالتك.. خلصنا بقى استهبال

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كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - شجبت الفنانة اللبنانية مايا دياب التعامل الأمني غير العادل مع التظاهرين في رياض الصلح ومع الذين يعتدون عليهم، وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:
“أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة خلي لطيفة تكون خالتك”.
وأضافت دياب: “والسؤال وين عصايات تكسير الشباب وارسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافو تدعوسوعم خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية”.
ولاقت تعليقات مايا دياب نسب رواج كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل متابعيها الذين اثنوا على كلامها واعادوا نشر التعليقات عبر حساباتهم.
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