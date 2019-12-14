عزاء والد الفنان ياسر عدوية بحضور الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء والد المطرب المصري ياسر عدوية بمسجد الهدى بالمعادي.

العزاء شهد حضور عدد من الفنانين، منهم المطرب حسام حسني، والفنانة هند عاكف، والفنان عادل شعبان، والفنان محمد الشربيني، والمطرب أحمد شوقي.

كما حضر الملحن تامر حجاج، والمطرب محمد عدوية، والإعلامي إيهاب الجندي، ودكتور محمد الشافعي، والإعلامي أحمد خليل، والمصور الصحفي سيد عمر، وغيرهم.

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وياسر عدوية مطرب مصري من عائلة الفنان القدير أحمد عدوية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى حازت على إعجاب الناس.

ومن المعروف أن ياسر عدوية هو فتى قناة النيل للمنوعات من ٥ سنوات، وحقق مركز متقدم عندما وصل الى الفاينل فى برنامج “نجوم روتانا”، وقد شارك فى العديد من الأعمال على المسارح الفنية والاستعراضية، وقام بإحياء العديد من الحفلات الفنية.