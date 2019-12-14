- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت الفنانة المصرية الشابة ميار الغيطي، تصوير أولي مشاهدها في فيلم “طلعت حرب 2 “ بمنطقة وسط القاهرة وميدان التحرير، حيث تعود ميار لكاميرا السينما.
وبذلك تعود ميار للسينما بعد غياب استمر لأكثر من ست سنوات، فكان آخر أعمالها هو فيلم “فبراير الأسود” الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل خالد صالح وطارق عبدالعزيز وأمل رزق وأحمد زاهر والمخرج محمد أمين.
وقالت ميار في تصريحات صحفية إن فيلم “طلعت حرب” سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لها في عالم السينما، خاصة أن العمل من إخراج مجدي أحمد علي، الذي يعود للسينما أيضا بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات، فكانت آخر أعماله فيلم “مولانا”.
وأضافت ميار أنها سعيدة بالعمل مع المخرج مجدي أحمد علي، الذي كانت تتمني أن تعمل معه من سنوات، لتكتسب من خبراته وتوجيهاته الهامة في مجال السينما.
ويشارك في بطولة الفيلم الفنان حسين فهمى، وسمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدى، ومن إخراج مجدى أحمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر ميار الغيطي تدخل «طلعت حرب 2» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.