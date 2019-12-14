ميار الغيطي تدخل «طلعت حرب 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية الشابة ميار الغيطي، تصوير أولي مشاهدها في فيلم “طلعت حرب 2 “ بمنطقة وسط القاهرة وميدان التحرير، حيث تعود ميار لكاميرا السينما.

وبذلك تعود ميار للسينما بعد غياب استمر لأكثر من ست سنوات، فكان آخر أعمالها هو فيلم “فبراير الأسود” الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل خالد صالح وطارق عبدالعزيز وأمل رزق وأحمد زاهر والمخرج محمد أمين.

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وقالت ميار في تصريحات صحفية إن فيلم “طلعت حرب” سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لها في عالم السينما، خاصة أن العمل من إخراج مجدي أحمد علي، الذي يعود للسينما أيضا بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات، فكانت آخر أعماله فيلم “مولانا”.

وأضافت ميار أنها سعيدة بالعمل مع المخرج مجدي أحمد علي، الذي كانت تتمني أن تعمل معه من سنوات، لتكتسب من خبراته وتوجيهاته الهامة في مجال السينما.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان حسين فهمى، وسمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدى، ومن إخراج مجدى أحمد على.