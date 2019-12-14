سعوديون يُحرجون طارق الحربي بسبب فيديو منشور على حساب تركي آل الشيخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر رئيسُ هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو لأحد مشاهير السوشيال ميديا ويُدعى طارق الحربي وهو يتحدّث عن تحضيراته مع أصدقائه لإيقاف كل ما يشغلهم والتوجه لحضور فعالية (ميدل بيست) المفترض إقامتها نهاية الأسبوع المقبل في الرياض.

إلا أنه وفور نشر المقطع، انهالت التعليقات السلبية والرافضة لوجود طارق الحربي كأحد المُروّجين لأي فعالية، حيث اجتمعت الآراء "ونادرًا ما يحدث ذلك" ضد الحربي، في حين تشابهت تغريدات الجميع بين (لو ادري إنه موجود كان ما حجزت) و (طالما هذا جاي أنا موجاي)، رغم أن رئيس هيئة الترفيه نشر عدة مقاطع لمجموعة مشاهير يتحدثون عن نفس الفعالية، في مقدمتهم حمد قلم وفرح الصراف، إلا أن هذا المقطع كان الأقل تبادلاً والأكثر جدلاً.

وكان طارق الحربي قد خاض عدة محاولات للإبقاء على شعبيته على السوشيال ميديا في السعودية، إلا أنه لم يستطع ذلك رغم أنه دخل مجال التمثيل والغناء وتقديم البرامج، إلا أن شعبيته انخفضت كثيرًا رغم ذلك.

وبدأ طارق الحربي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013 وتميز بتقليده لأصوات الفنانين، وتصوير بعض مقاطع الفيديو وتحميلها على منصّة اليوتيوب، إلا أنه لم يُغيّر من نمط حياته الكوميدية التي يُقدّمها للناس، فأصبح يبالغ بالتقليد والحركات الاستفزازية حتى بدأ يتعرّض لانتقادات حادة بسبب ما يقدّمه، وخسر عددًا كبيرًا من متابعيه.

وتستعدُّ العاصمة السعودية الرياض لحدث ضخم وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر، في ختام موسم الرياض الترفيهي.

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ونشر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، تغريدةً طريفةً حول فعالية ميدل بيست، المنتظر إقامتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال: "ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها"، وما هي إلا لحظات حتى تفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ.

تُعتبر الفعالية أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط، حيث سيكون هناك أكثر من 100 دي جى وفنان، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، ومن المتوقّع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.

يُذكر أنه كان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في ديسمبر الجاري، إلا أن النجاح الكبير الذي شهده الموسم في أولى تجاربه تقرّر تمديده إلى أواخر يناير المقبل، حيث انطلق 11 أكتوبر الماضي وشهد اهتمامًا شعبيًا وإعلاميًا كبيرًا، خصوصًا في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.