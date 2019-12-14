عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

نشر عمر طلعت زكريا صورة له بصحبة والده الفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد مرور شهرين على وفاته.

وعلق على الصورة قائلا: "٦٦ يوم على فراقك يا #طيب_الذكر ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعلك مبسوط في مكانك وحشتنا اوي يا ابويا الحياة من غيرك ملهاش طعم اليوم بيعدي فى بعدك سنه مفيش أمان خلاص ربنا يصبرنا ويهون علينا فراقك عمرنا م هننساك وهندعيلك دايما يا حبيبي".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

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ورحل طلعت زكريا عن عالمنا بعد رحلة مع المرض، ورحلة عطاء كبيرة قدم خلالها عددا كبيرا من الأدوار المميزة.

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